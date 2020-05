Notizie Brescia, Balotelli torna ad allenarsi, ma si avvicina all’addio

La scorsa estate gli addetti ai lavori esaltarono l’acquisto del Brescia di Mario Balotelli. Si parlava infatti dell’ennesima occasione per la sua rinascita. Il classe ’90 però l’ha sprecata per via del suo atteggiamento fuori dal campo.

Mercato Brescia, il futuro di Balotelli

L’ultimo episodio in tal senso è stato l’assenza all’allenamento di ieri, che ha giustificato con un mal di pancia e di conseguenza era scoppiato un nuovo caso. Per farsi perdonare “Supermario” ha deciso di presentarsi regolarmente al centro sportivo di Torbole Casaglia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset l’attaccante italiano si è allenato con i suoi compagni. La società però non gradito e si profila una rescissione del contratto.

Balotelli ha firmato un contratto che prevede l’addio in caso di retrocessione ma l’ultimo episodio determina l’addio a fine stagione. Sulle sua tracce ci sono il Vasco da Gama, il Botafogo e il Galatasaray. L’attaccante italiano è reduce da una stagione deludente condizionata da 19 partite e 5 reti. Ecco, perchè, la sua valutazione non dovrebbe essere molto alta. Secondo il portale Transfermarkt.it, infatti, il suo valore attuale di 5,5 milioni.

Balotelli-Brescia, i possibile scenari

Gli interessi non hanno prodotto offerte ufficiali, ma il suo futuro è ormai scritto e prevede una nuova esperienza all’estero. Nemmeno l’aria di casa e l’entusiasmo dei suoi concittadini sono serviti per placare l’atteggiamento di Balotelli. Mario non cambia e quando si rende protagonista di un episodio negativo alla fine va via. Una scena vista molto spesso nella sua carriera che poteva essere brillante per via del suo talento, ma destinata ad essere normale per via del suo carattere.