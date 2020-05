News Milan, Ibrahimovic torna in Svezia: arriva il permesso del club

News Milan – Ibrahimovic | Non sono giorni facili quelli per Zlatan Ibrahimovic, finito sotto la lente d’ingrandimento. Dopo le burrascose voci di mercato, che lo vedono sempre più lontano dal club milanista, è arrivata anche la tegola legata all’infortunio. Pochi giorni fa è arrivato il problema al soleo, che lo terrà K.O. per un po’ di tempo. Tant’è che il calciatore svedese ha fatto ritorno a casa, dove resterà per circa dieci giorni.

Ultime Milan, Ibrahimovic tornerà a Milano tra una settimana: è tornato a casa sua

Come riportato dai colleghi di Sky Sport, è arrivato un permesso per Zlatan Ibrahimovic. Il calciatore dopo essersi infortunato, ha deciso di tornare a casa per smorzare un po’ di stress magari, accumulato dopo il brutto infortunio subito, che lo terrà lontano dai campi da gioco per un bel po’ di tempo. La partenza verso la Svezia è arrivata oggi, il calciatore farà rientro tra una settimana circa. Gli esami strumentali, effettuati nella giornata di ieri, hanno evidenziato che è da escludere il problema al tendine d’achille, motivo per cui il calciatore potrà ben presto rimettersi in sesto, nonostante non sarà facile. I tempi non sono brevissimi, ma neanche lunghi. Sarà compito di Ibrahimovic tornare in forma e regalare ulteriore spettacolo al Milan. Inoltre poi ci sarà ovviamente da discutere per quel che riguarda il suo futuro.