Matri bacchetta Chiellini: “Non si parla di spogliatoi”

Matri redarguisce Chiellini: “Certe cose le farei restare negli spogliatoi”

Matri su Chiellini | Oltre agli innumerevoli volti noti del calcio, che hanno detto la propria sull’autobiografia di Giorgio Chiellini, ha parlato anche il suo ex compagno ai tempi della Juventus, Alessandro Matri. L’ex calciatore ha condiviso lo spogliatoio proprio con il difensore italiano, vivendo l’ambiente bianconero di cui Chiellini parla all’interno del suo libro. E per tale motivo, ha deciso di dire la propria. La posizione dell’ex centravanti del Brescia, è chiara: alcune cose di spogliatoio, secondo lui, restano lì. Di seguito, le parole annunciate a Radio Bianconera.

Ultime Juventus, anche Matri critico su Chiellini: ecco le sue parole

L’ex punta della Juventus ha “bacchettato” Chiellini sulle parole annunciate nel suo libro, che vedono protagonisti gli ex bianconeri, Felipe Melo e Vidal, ma non solo. Anche la questione legata a Balotelli ha tenuto banco nelle ultime settimane, e pure Alessandro Matri ha parlato della questione. Ecco, di seguito, uno stralcio della sua intervista in radio: “Alcuni passi del suo libro mi hanno lasciato un po’ così, sono rimasto sorpreso. Io capisco che quando c’è da raccontare qualcosa in un libro, bisogna tirare fuori cose nuove, dicendo la verità. Non entro nel merito delle polemiche che ha generato. Io, se devo proprio dirlo, personalmente non parlerei mai di cose legate allo spogliatoio. Non lo faccio neanche quando me lo chiedono gli amici”.