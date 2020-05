Coronavirus Serie A Bologna | Sono giorni molto importanti per il futuro della Serie A, quelli che ci apprestiamo a vivere. Le società sono tornate ad allenarsi in gruppo da qualche giorno ma non perdono di vista i fattori primari del ritorno in campo: la salute e la sicurezza. Ogni quattro giorni c’è uno screening generale con tamponi per valutare la positività dei calciatori e dell’intero staff.

Coronavirus Bologna: scoperto caso di positività

Solo con ripetuti risultati negativi, si potrà stare tranquilli e scendere in campo senza rischiare ulteriori contagi. Il Bologna, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato un possibile caso di positività al Coronavirus.

“L’ultima serie di esami a cui si è sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 per un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro”.

Bologna: rischio ritiro

Da domani, dunque, il Bologna tornerà ad allenarsi singolarmente a Casteldebole in attesa dell’esito finale del tampone. In caso di positività si seguirà il protocollo e tutta la squadra resterà in ritiro per 14 giorni, sottoponendosi ad ulteriori e continui tamponi per valutare altre positività.