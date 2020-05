Coronavirus in Premier League, annunciati altri quattro casi (UFFICIALE)

Coronavirus, ancora positivi in Premier League: è arrivato l’esito dei tamponi

Coronavirus – Premier League | Il calcio muove i primi passi verso la ripresa, ma sono diversi gli allarmi lanciati da due federazioni. Una ci riguarda, perché al Bologna è stato annunciato un nuovo caso di Covid-19, pubblicato proprio dallo stesso club. Adesso, la situazione si replica anche in Premier League, con l’annuncio diretto da parte della stessa federazione, che ha messo in risalto un allarme, che non può passare inosservato. Ci sono altri 4 casi di Coronavirus in Inghilterra.

Ultime dalll’Inghilterra: arriva l’annuncio sulle positività al Coronavirus (UFFICIALE)

Attraverso il proprio sito ufficiale, la federazione calcistica inglese, ha annunciato la positività al Coronavirus di quattro membri degli organici in Premier League. Non vengono rivelate né le squadre, né i diretti interessati. Quanto segue, è il comunicato da parte della Premier League: “Oggi la federazione vi conferma che nelle giornate di lunedì 25 maggio e martedì 26 maggio, precisamente 1008 tra giocatori e appartenenti allo staff delle società, hanno effettuato i test per il Coronavirus. Di questi, quattro sono risultati positivi in 3 club. I giocatori o il personale del club, risultati positivi, si sottoporranno ad una quarantena di circa sette giorni”. Nella giornata di oggi, era pure arrivata la decisione di far tornare i club ad allenarsi, in maniera collettiva. Chissà se adesso cambierà la posizione ai vertici.