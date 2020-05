Coronavirus, Fontana e Sileri finiscono sotto scorta

Coronavirus Lombardia Fontana Sileri minacce | L’emergenza Coronavirus ha creato malumori in tutto il paese. La situazione è molto complicata in Lombardia, dove è finito nel mirino il Governatore Attilio Fontana per la gestione della regione. Ora il Governatore è finito sotto scorta della polizia, arrivano pesanti insulti e minacce online. Dopo gli insulti, murales e le tante minacce ricevute nelle ultime ore, la prefettura di Varese ha assegnato unʼauto e un agente di polizia a Fontana. Sono già due i giorni in cui il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è finito sotto scorta. Non è l’unico, anche il vice ministro Sileri è costretto ad avere la scorta.

Coronavirus Lombardia, Fontana sotto scorta: minacce e insulti al Governatore

Clima troppo teso in Lombardia, per questo la prefettura di Varese ha deciso di assegnare una scorta al presidente della Regione Fontana. Non è l’unico che in questi giorni è costretto a camminare al fianco della polizia. Come riportato da Repubblica, anche Pierpaolo Sileri, vice ministro della salute nel Governo Conte, è sotto scorta in merito alla questione fondi sanitari sul Covid 19. Sileri aveva notato da settimane persone sospette sotto la propria abitazione, per questo ha chiesto la scorta. Le minacce sarebbero appunto collegate all’ingente flusso di fondi economici sul sistema sanitario. Sono aperte le indagini intanto dopo le sue denunce.