Calciomercato Sampdoria, Barreto: risoluzione del contratto (UFFICIALE)

Calciomercato Sampdoria, Barreto dice addio dopo 5 anni in blucerchiato

Calciomercato Sampdoria – Barreto | E’ il caos generato dallo stop, che metterà nelle condizioni i club di andare a risolvere unilateralmente quei contratti che potevano chiudersi proprio in estate. C’è da scendere in campo non appena si potrà e non tutti i calciatori vogliono rimandare di qualche mese i propri programmi. E’ il caso di Edgar Barreto, centrocampista della Sampdoria, pronto all’addio dal club blucerchiato. Come si è vociferato nei giorni scorsi, il paraguaiano avrebbe detto addio alla Samp, e nella giornata di oggi è arrivata pure l’ufficialità, direttamente dal sito della squadra.

Ultime Sampdoria: il comunicato ufficiale su Barreto

E’ arrivato l’annuncio, il calciatore dice addio alla Sampdoria. Il comunicato del club blucerchiato rivela la risoluzione del contratto di Edgar Barreto. Il classe ’84 dice addio alla Serie A, a 34 anni. Adesso ci sarà da capire quale sarà il suo futuro, se in un altro club italiano oppure se chiuderà la carriera in Paraguay, a casa sua. Non è neanche da escludere un futuro imminente da dirigente o allenatore. Intanto, di seguito, ecco il comunicato pubblicato dalla Sampdoria:

“U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Édgar Osvaldo Barreto. Al centrocampista paraguayano – 110 presenze e 5 goal nella sua esperienza da blucerchiato – va un sincero ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste cinque stagioni e il più grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte del presidente Massimo Ferrero e di tutta la società.”.