Ultime Napoli: Veretout torna nel mirino

Calcio mercato Napoli Veretout Roma | Il mercato della SSC Napoli pronto ad entrare nel vivo in vista della prossima stagione. La società azzurra guarda all’estero ma soprattutto in Serie A. In particolare si guarda in casa della Roma. I club giallorosso potrebbe avere la necessità di vendere diversi calciatori per entrare in linea con il bilancio. Uno di questi potrebbe essere Jordan Veretout, non ritenuto intoccabile per Paulo Fonseca. Il calciatore è stato vicinissimo al Napoli la scorsa estate, ma poi Ancelotti frenò una trattativa che sembrava ormai conclusa. Ora il Napoli torna a chiamare la Roma per il centrocampista francese. Possibile addio di Allan, dunque gli azzurri vogliono rinforzarsi con muscoli e tecnica. Il primo nome nella lista di De Laurentiis e Giuntoli è proprio quello di Veretout. A confermare le voci riguardo un suo possibile addio dalla Roma e un passaggio al Napoli è stato proprio il suo agente.

Calciomercato Napoli: colpo Veretout, arriva la conferma dell’agente

Mario Giuffredi, agente di Jordan Veretout, è in ottimi rapporti con Giuntoli e la società azzurra. Tanti i calciatori sotto la sua procura approdati al Napoli negli ultimi anni, come: Mario Rui, Di Lorenzo, Hysaj, Sepe, Grassi e Valdifiori. Il prossimo, invece, potrebbe essere proprio il centrocampista francese Jordan Veretout. Il suo agente ha confermato che la prossima estate il giocatore potrebbe finire per vestire la maglia del Napoli.