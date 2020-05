Notizie Bologna: su Orsolini non c’è solo il Napoli

Calciomercato Napoli Orsolini Bologna Borussia Dortmund | Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, dopo essersi consacrato in questa stagione sotto la guida di Sinisa Mihajlovic è pronto al grande salto. Il giovane esterno d’attacco classe 1997 è finito nel mirino di molti club, in particolare il Napoli in Serie A che vorrebbe acquistarlo per il post Callejon. Il calciatore sembra combattuto nell’idea di lasciare il Bologna e potrebbe decidere di restare ancora un anno. L’idea di Orsolini è quella di giocare ancora una stagione con grande continuità per giocarsi le sue carte per gli Europei del 2021. Restando a Bologna sarebbero maggiori le possibilità di una convocazione decisa del CT Robrto Mancini. Intanto, ora, spunta un nuovo interesse per il calciatore, si tratta di un grande club europeo, il Borussia Dortmund.

Calciomercato Napoli: beffa Orsolini, c’è il Borussia Dortmund

Il Bologna è sicuro di una cosa, Riccardo Orsolini non partirà per meno di 40 milioni di euro. Il calciatore è in scadenza nel 2022 e i Felsinei vogliono monetizzare il più possibile da una sua plausibile cessione. Il Napoli sembra sicuro di essere in vantaggio per il suo acquisto, ma lista delle pretendenti potrebbe presto trovare un avversario difficile da battere. Sul calciatore nelle ultime settimane è piombato il Borussia Dortmund. Il club tedesco pare abbia già chiesto informazioni per il suo acquisto.