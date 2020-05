Calciomercato Milan, il prossimo attaccante viene dall’est: i nomi

Il Milan deve rinnovare il settore avanzato: l’infortunio di Ibrahimovic non ha fatto altro che accelerare un processo già in movimento. Piacciono 2 profili in particolare ma, come riferisce la Gazzetta dello Sport, costano entrambi tanto.

Calcio mercato Milan, assalto a Jovic

Paradossalmente, anche se Zlatan restasse, l’incognita attaccante resterebbe. Perché la carta d’identità dello svedese dice che è un classe 1981 e nella prossima stagione giocherà con 39 anni sulle spalle. L’infortunio di questi giorni è meno grave del previsto, ma la punta potrebbe fermarsi ancora, anche se Rangnick, il paladino dei giovani, dovesse alla fine convincersi a tenerlo un altro anno.

Così il casting è già partito. Il nome più altisonante è quello di Jovic, che costa tanto (circa 50 milioni) e guadagna uno sproposito (5 milioni all’anno): il Diavolo però punta sulla sua voglia di rinascita, dopo 12 mesi passati al Real Madrid tra critiche ed infortuni (anche bizzarri). Marca ieri riferiva della volontà del serbo di voler giocarsi le sue carte in Spagna: molto dipenderà anche dal mercato e dagli acquist dei Blancos che potrebbero sbarrargli la strada.

Ultime Milan, piace anche Milik

Anche per quanto riguarda il polacco la situazione è presto descritto. Non ci sarà un rinnovo col Napoli, ma da qui a dire che sarà un colpo facile, ce ne passa. Aurelio De Laurentiis è abituato a vendere i suoi giocatori a caro prezzo: base d’asta, 40 milioni di euro.