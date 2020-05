Calciomercato Milan: colpo Garay a parametro zero, via Musacchio

News Milan, pronto il colpo Garay a parametro zero, c’è anche la Roma

Calcio mercato Milan Garay Valencia Roma | Ezequiel Garay, difensore classe 1986 del Valencia, dice addio al club spagnolo. Il calciatore non rinnova il contratto e dopo 4 stagioni in Spagna è pronto ad una nuova avventura. Il centrale argentino è stato uno dei primi giocatori del club del Mestalla a risultare positivo al Covid 19 dopo la sfida con l’Atalanta in Champions League. Intanto, sul calciatore ci sono molti club che provano il colpo a parametro zero, tra questi anche Roma e Milan in Serie A. I giallorossi hanno già avuto contatti con il suo agente nei mesi scorsi, dato che c’è la seria possibilità che Chris Smalling torni al Manchester United. Ora però anche il Milan, che considera il calciatore più di una semplice idea. Per i rossoneri Garay è una grande occasione per rinforzare la difesa. Il Milan potrebbe dire addio a Mateo Musacchio, e la pista Thiago Silva risulta complicata al momento. Per questo si punta il centrale del Valencia che dal 1 luglio sarà svincolato.

Calciomercato Milan, Garay al posto di Musacchio

Ezequiel Garay è uno dei nomi in cima alla lista per il Milan. Secondo quanto riportato da Todofichajes.com, i rossoneri vorrebbe rinforzare il reparto di difesa con calciatori di importante esperienza. In uscita intanto c’è Musacchio che potrebbe approdare proprio in Spagna e il club pensa di rimpiazzarlo con Garay.