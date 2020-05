Calciomercato Juventus, Telles andrà al PSG: Leonardo beffa i bianconeri

Calciomercato Juventus: Telles, il brasiliano sempre più diretto verso il PSG

Calcio Mercato Juventus Telles | Il calciomercato di Serie A continua ad andare avanti, e le principali squadre del nostro campionato si stanno attivando parecchio in vista della prossima stagione. In particolare c’è la Juventus, che giorno dopo giorno sta cercando di portare avanti diverse operazioni per rinforzare ogni reparto. La stagione bianconera è stata caratterizzata da diverse lacune, e spesso dovute a tanti infortuni: Sarri è stato a volte costretto ad adattarsi e adattare dei giocatori in altri ruoli, e la zona di campo più acciaccata è senza dubbio stata quella laterale difensiva.

Alex Sandro, De Sciglio e Danilo sono stati fermi per un po di tempo, ed è per questo che Paratici si è subito mosso per prendere un terzino. Tanti nomi in lizza, ed uno in particolare che ha attirato l’attenzione di tutti: l’ex Inter Alex Telles. Il brasiliano in forza al Porto è diventato in poco tempo uno dei migliori nel suo ruolo, ed è per questo che sin da subito è stato conteso con altri club. Intanto oggi è arrivata una notizia insperata: stando a quanto riportato da A Bola, pare che il PSG abbia ormai messo le mani su Telles.

News Juventus: beffa Telles, gli altri obiettivi

La Juventus sarà ora costretta a virare su altri obiettivi, e nel mirino ci sono ancora Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Entrambi del Chelsea, entrambi cedibili, ed entrambi con un’esperienza in Serie A. E’ sempre più probabile che la Vecchia Signora vada a fare spese in quel di Londra.