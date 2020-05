Calciomercato Juventus Arthur | La Juventus vuole migliorare il suo centrocampo e sta sondando il terreno per molti giocatori di qualità. Da Pogba a Jorginho, passando per Aouar e Arthur. Per quest’ultimo, soprattutto, la dirigenza bianconera sta tentando di mettere in piedi uno scambio alla pari con il Barcellona, offrendo in cambio Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, intensificati i contatti per Arthur

Stando a quanto riferito da Tuttosport, ci sarebbe già l’accordo con il Barcellona per uno scambio che prevede Arthur in bianconero e Pjanic e De Sciglio in blaugrana. Il CFO bianconero Fabio Paratici vuole il brasiliano a tutti i costi e per ragioni: tecniche, economiche e anagrafiche. Sarebbe la mezzala perfetta per Sarri, costerebbe meno a bilancio rispetto allo bosniaco ed è anche più giovane. Sono questi i motivi che spingono la Juventus a voler puntare fortemente sull’ex Gremio.

Arthur non si è ancora convinto

C’è ancora da convincere il calciatore che, essendo arrivato al Camp Nou solo due stagioni fa, non sente ancora finita la sua esperienza in blaugrana. Alla Juventus sarebbe, però, certo di una maglia da titolare dopo l’addio di Pjanic e Rabiot e potrebbe essere molto più importante di quanto non lo è attualmente al Barcellona. Con Quique Setién deve lottare ogni domenica con la concorrenza spietata che vive con i calciatori importanti del centrocampo blaugrana.