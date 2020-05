Calciomercato Juventus: Arthur rifila un ‘no’ secco ai bianconeri

Calciomercato Juventus: Arthur rifiuta i bianconeri

Calciomercato Juventus – Arthur | C’è un aggiornamento da raccontare, sulla situazione legata al club bianconero e ad Arthur, centrocampista del Barcellona. E’ noto ormai da tempo che la Juventus stia cercando dei nuovi perni per il proprio reparto di centrocampo, legato a quelli che non convincono in casa bianconera e il partente Miralem Pjanic. Il bosniaco sembra sempre più indirizzato verso il club catalano, motivo per cui potrebbero esserci degli scambi di cartellini tra le due società.

Nel mirino di Fabio Paratici, CFO della Juventus, ci sarebbe finito Arthur. Mentre in Italia si è raccontato di un accordo tra le due parti, in Spagna si evidenzia il terzo incomodo, che è proprio lo stesso giocatore. Nonostante l’intesa che sembra poter esserci tra le due squadre, il brasiliano sembra non convinto di arrivare in Italia.

Ultime Juventus, ‘no’ secco di Arthur: c’è una cosa che non convince il brasiliano

Stando a quel che rivelano i colleghi iberici del Mundo Deportivo, il papà di Arthur avrebbe avanzato dei colloqui con Fabio Paratici, per parlare proprio del trasferimento del figlio. La Juventus, stando a quelle che sono le voci che arrivano appunto dalla Spagna, ha incassato il ‘no’ secco di Arthur, con il papà che ha ringraziato la società, restando però ancora al Barcellona. Decisione comunicata allo stesso club catalano, ribadendo la volontà di restare proprio in Spagna, e non cercando un trasferimento altrove.