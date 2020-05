Calciomercato Inter, Zaniolo: ritorno di fiamma per Marotta

Calciomercato Inter, Zaniolo nuovamente nel mirino dei nerazzurri

Calciomercato Inter – Zaniolo | E’ l’oggetto del desiderio di mezza Europa, parliamo del talento della Roma, Nicolò Zaniolo. Tra i diversi club che vorrebbero aggiudicarsi il calciatore giallorosso, c’è sicuramente la Juventus, che lo osserva da lontano ormai da un po’ di tempo. Ma occhio, perché lo scenario si fa intrigante, dal momento che ci sarebbe finita nuovamente l’Inter sul calciatore.

Notizie Inter, Zaniolo: Marotta vuole riportarlo a casa

Rappresenta la beffa più grossa dell’ultimo periodo nerazzurro, quella legata a Nicolò Zaniolo. Il calciatore è finito alla Roma soltanto un anno e mezzo fa, quando l’Inter ha deciso di inserirlo nella trattativa che ha portato Radja Nainggolan in nerazzurro. A Milano arrivava il belga e nessuno poteva aspettarsi l’esplosione di Nicolò Zaniolo in giallorosso. Adesso il belga è finito ai margini della società interista, tant’è che è finito in prestito al Cagliari, ma l’Inter non ha mollato l’idea Zaniolo. E’ lo scenario che rivelano i colleghi di InterLive.it.

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, sarebbe pronto a piazzare un colpo da novanta in casa nerazzurra. E potrebbe andare dritto su Nicolò Zaniolo, mettendosi d’intralcio tra i piani della Juventus. La richiesta economica resta altissima: servirà partire da una base di 80 milioni e l’Inter vorrebbe giocare al ribasso. Nel frattempo, sullo sfondo, resta sempre l’ipotesi Edin Dzeko. Il bosniaco potrebbe essere l’alternativa agli obiettivi Werner o Cavani.