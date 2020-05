Calciomercato Inter: 160 mln dalle cessioni, Werner o Cavani per ripartire

Ultime Inter: 160 mln dalle cessioni di Icardi, Lautaro Martinez e Perisic

Calciomercato Inter news Icardi Lautaro Martinez Perisic Werner Cavani | L’Inter si prepara a uno dei più grandi mercati degli ultimi anni. La società nerazzurra non sente particolarmente la crisi economica da Covid 19. Intanto, dal mercato in uscita arriveranno molti soldi pronti ad essere rinvestiti nuovamente in grandi colpi. Mauro Icardi, Lautaro Martinez e Ivan Perisic porteranno all’Inter un tesoretto di circa 160 milioni di euro. I nerazzurri hanno messo nel mirino Timo Werner o Edinson Cavani per ripartire in attacco. Lautaro Martinez andrà al Barcellona per circa 85 milioni più un giocatore. Icardi, invece, sarà riscattato per 60 milioni dal Paris Saint-Germain, infine Perisic che sarà riscattato per 10 milioni almeno dal Bayern Moonaco.

L’Inter ha le idee molto chiare, al fianco di Romelu Lukaku il prossimo anno ci saranno uno tra Cavani e Werner. Più facile la pista che porta all’attaccante uruguaiano, che sarà svincolato dal prossimo 1 luglio. L’Inter ha pronto un triennale per lui. Per Werner serviranno almeno 50 milioni, ma non è un problema economico per l’Inter, anzi. Il problema resta la forte concorrenza del Liverpool che ha puntato forte sull’attaccante del Lipsia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Infine c’è Alexis Sanchez, che a prescindere da chi arriverà potrebbe essere nuovamente acquistato dal club italiano una volta terminato il prestito.