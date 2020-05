Calciomercato Inter: sconto al PSG per Icardi, scende il prezzo

Il prezzo di Mauro Icardi scende ancora, pur di realizzare il suo passaggio definitivo al PSG: ormai mancano pochi dettagli, entro la fine del mese Maurito taglierà gli ultimi fili che lo legano all’Inter.

Calcio mercato Inter, addio Icardi

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ormai manca poco. Inter e PSG sono d’accordo, questa vicenda va chiusa entro il 31 maggio. E per questo si stanno sentendo tutti i giorni. C’è un’intesa di massima sia con il calciatore, che sul prezzo del cartellino. Quest’ultimo ha subito una piccola svalutazione: dai 70 milioni di euro previsti inizialmente, è sceso fino a 60 milioni. Qualora poi fosse rivenduto in Italia, allora ai nerazzurri andrebbero ulteriori 15 milioni di euro grazie ad una clausola già fissata tra i 2 club.

Ma secondo la Rosea non è questo il caso. Per quanto riguarda l’argentino invece, per lui è già pronto un contratto fino al 2024, con stipendio a salire, che lo porterà ad un salario di 10 milioni annui tra 4 anni. Anche a guardare il profilo Instagram di Wanda Nara, da sempre termometro accurato dei movimenti di mercato, la sensazione è che presto il suo trasferimento a Parigi sarà definitivo. La sua compagna infatti sta ringraziando a suon di like chiunque si complimenti con per l’affare che porta Maurito al PSG.

Ultime mercato, sotto con il sostituto

In questo momento, Werner appare troppo complicato da ingaggiare e soprattutto molto vicino al Liverpool di Klopp. Più agevole puntare su Cavani, che nelle ultime ore ha rifiutato offerte da Cina ed Emirati. Il Matador vuole restate in Europa: le avversarie per averlo si chiamano Newcastle e Atletico Madrid.