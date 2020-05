Calciomercato Napoli: Gattuso vuole Nandez per sostituire Allan

Calcio Mercato Napoli Nandez Cagliari | Il Napoli pronto a rinforzare il proprio reparto di centrocampo. Tra i calciatori pronti a partire c’è Allan. Il calciatore brasiliano è in rottura con la società e con l’allenatore Rino Gattuso. Al suo posto gli azzurri hanno molte alternative, l’ultima pare sia quella che porti a Nahitan Nandez del Cagliari. Il centrocampista uruguaiano alla sua prima in Serie A ha lascito tutti a bocca aperta. Pare che sia stata proprio una richiesta diretta di Gattuso. Il calciatore già a gennaio è stato vicino a lasciare il Cagliari per approdare in Premier League, poi saltò tutto. Il Cagliari e il calciatore potrebbero raggiungere l’accordo di inserire una clausola rescissoria di 40 milioni di euro per lasciarlo partire la prossima sessione di mercato.

Calciomercato Cagliari: offerti 30 milioni per Nandez, è un club di Serie A

Intanto, dall’Argentina sono sicuri, il Napoli si è fiondato deciso su Nahitan Nandez. Il giornalista argentino Claudio Crivello di TyC, molto vicino alle vicende del Boca Juniors, ha svelato il retroscena di calciomercato che riguarda Nandez e il Napoli. Pare che il Napoli abbia presentato nelle ultime ore un’offerta poco superiore ai 30 milioni di euro per l’acquisto di Nandez dal Cagliari. Offerta che potrebbe decidere il Cagliari ad accettare subito, visto soprattutto la crisi economica da Coronavirus. Pare che il Boca sia già stato avvisato, dato che al club argentino spetta una percentuale su una futuro rivendita.