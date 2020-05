Calcio inglese in lutto, è morto il difensore del Morecambe Mbulu

Lutto calcio inglese Mbulu morto Morecambe | Ennesima tragedia nel calcio. Nelle ultime settimane hanno perso la vita diversi giovani calciatori per cause assurde per la loro giovane età. Tra infarti, aneurisma cerebrale (come il giovane 19enne Andrea Rinaldi dell’Atalanta) e altro. Questa volta purtroppo è toccato a Christian Mbulu. Il giovane difensore del Morecambe aveva soltanto 23 anni. In passato, Mbulu, aveva vestito anche le maglie del Motherwell, importante club scozzese, e del Milwall, club storico del calcio inglese e di Londra, disputando il campionato di Championship. Ora, invece, si trovava nel Morecambe, società che milita nella League Two in Inghilterra. Una notizia che ha scosso il calcio inglese. Il calciatore classe 1996 è morto nella giornata di ieri e nelle ultime ore è arrivata la comunicazione ufficiale.

Una terribile notizie che ha lasciato senza parole il Morecambe (suo club) e tutto il mondo del calcio inglese. Il motivo della morte del calciatore resta ancora ignoto. Christian Mbulu è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Cottam, nel Lancashire. Soltanto l’autopsia rivelerà il vero motivo della sua prematura morte. Addirittura da alcune prime analisi pare che il decesso sembra sia stato provocato da cause naturali.