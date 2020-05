Tweet on Twitter

Balotelli Brescia Fratello | Il tormentone Mario Balotelli da qualche giorno è tornato alla ribalta. SuperMario sembra non essere più in buoni rapporti con la dirigenza del Brescia e potrebbe chiudere anzitempo la parentesi nel club della sua città. Ieri si è parlato di forti tensioni dovute all’assenza ingiustificata di Balotelli all’allenamento organizzato in mattinata.

Brescia – Balotelli, il fratello: “Sono tutte sciocchezze”

Il fratello di Mario Balotelli, Enock, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di calciomercato.it, in cui ha spiegato cosa sta succedendo.

“Sono tutte sciocchezze, non capisco perché i giornalisti scrivano certe cose. Mario è un professionista e si allena tutti i giorni. Non voglio parlare per lui, ma è tranquillo e anche oggi si sta allenando regolarmente”.

Futuro? “Ha un contratto con la società e conta solo quello”.

Balotelli torna ad allenarsi ma è rottura

Questa mattina Mario Balotelli è tornato regolarmente ad allenarsi al centro sportivo Rondinelle. Prima dell’allenamento ha avuto anche un lungo colloquio con il diretore sportivo del Brescia, Stefano Cordone, per cercare di mettere una pezza ai disguidi degli ultimi giorni. Nonostante ciò, il futuro di Mario Balotelli potrebbe essere già segnato: al termine della stagione potrebbe già essere addio con il club di Cellino che lo aveva acquistato per una permanenza certa in Serie A.