Ultime Roma, Zaniolo tornerà ad allenarsi in gruppo: fissato il rientro

Ultime Roma: Zaniolo, arriva un’altra buona notizia

Ultime Roma Zaniolo | La stagione di Serie A si prepara a ripartire dopo un lungo stop, e intanto la maggior parte delle squadre cominciano a tirare le somme per quanto riguarda la condizione fisica dei vari giocatori in rosa. Parliamo in particolare della Roma, purtroppo condizionata da vari infortuni, e che spesso è stata costretta a dei cambi forzati. Fonseca lo sa bene, e sa altrettanto bene che a breve potrà ricominciare a contare su Zaniolo.

Il talento giallorosso si era infortunato lo scorso 12 gennaio nel match contro la Juventus, e da allora era scaturito il peggio: Europeo saltato e stagione finita. L’emergenza Coronavirus da un lato ha permesso al giocatori di recuperare, e adesso il suo ritorno è sempre più vicino. Dopo aver ricominciato a giocare con il pallone, ora c’è anche la data del rientro: tra due settimane sarà aggregato al resto del gruppo. Questa la notizia riportata da Sky Sport.

News Roma: Zaniolo e il mercato

Zaniolo a breve ritornerà ad allenarsi con il resto del gruppo, e questa è la miglior notizia possibile per la Roma. I giallorossi puntano tutto sul gioiellino di Massa, e anche sul mercato a breve potrebbe arrivare l’ennesima novità: Nicolò andrà e sarà blindato nuovamente, nonostante le ripetute voci di queste settimane.