Ultime Milan, comunicato ufficiale sull’infortunio di Ibra: le condizioni

Con un comunicato ufficiale il club rossonero ha fatto chiarezza sull’entità del problema fisico riscontrato da Zlatan Ibrahimovic ieri in allenamento: i tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo.

Notizie Milan, Ibra tornerà presto in campo

Dopo la paura iniziale, già questa mattina filtravano notizie positive, confermate pochi minuti fa da un annuncio della società. Il tendine d’Achille del campione svedese, stando alle ultime, è perfettamente intatto. Niente carriera finita quindi.

Ecco quanto si legge nella nota diffusa attraverso i canali ufficiali rossoneri: “Ibrahimovic ha riportato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il tendine achilleo è perfettamente integro. Un esame strumentale di controllo verrà effettuato fra 10 giorni“.

In attesa quindi di nuovi aggiornamenti, è ancora presto per intonare il canto del cigno. Non è nota al momento l’entità della lesione, ma se non fosse particolarmente acuta, è ipotizzabile anche un ritorno in campo della punta prima che finisca la stagione, visto che il tempo medio per un recupero da problemi del genere è 20-25 giorni.

Mercato Milan, il destino dello svedese

Difficile pianificare il suo rientro in campo, ancora di più è farlo a proposito del suo futuro. Ma le due cose sono collegate: se infatti Zlatan dovesse tornare presto in campo, e farlo in modo dominante, allora non ci sarebbero limiti alla Provvidenza. Ma al momento, le possibilità di vederlo anche l’anno prossimo al Milan sono risicate, visto il probabile arrivo di Rangnick e la sua filosofia che premia i giovani.