UEFA Champions League: rivelate le date di ottavi e quarti

UEFA Champions League, definite le date: si attende l’ufficialità sulla manifestazione

UEFA Champions League – Date | Giugno si avvicina e il calcio va verso la ripresa. Sembra eterno questo periodo di stop, destinato a non concludere mai. E invece manca meno di un mese alla ripartenza della Serie A, con il primo tra i campionati europei, che ha già riaperto i propri battenti. Ovviamente parliamo della Bundesliga, che scenderà in campo anche oggi con il classico tedesco, tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Le partite dal grande fascino torneranno presto a vedersi, perché la notizia riguarderebbe proprio la UEFA e quel che concerne la Champions League. Si sarebbero fissate le date della ripartenza, che avverrà nel mese di agosto.

UEFA Champions League: prende forma la nuova idea ai vertici

Stando a quel che rivelano i colleghi di Sky Sport, ci sarebbe stata una riunione ai vertici tra la stessa UEFA e l’ECA, pronte a delineare il programma per le manifestazioni per club. L’ipotesi è che si vada a giocare nei primi giorni di agosto, con le date del 7 dell’8 agosto che vedranno protagoniste quelle squadre ancora in lotta per gli ottavi di finale.

Il Napoli e la Juventus, dunque, andranno rispettivamente a sfidare Barcellona e Lione, nella gara di ritorno. Mentre per quel che riguarda i quarti di finale, si partirà dal 13 e il 14 agosto, ma non più con la classica formula, ma a gara secca e in uno scontro ad eliminazione diretta. I campi ancora non sono decisi, mentre dalle semifinali si giocherà esclusivamente ad Istanbul, con la manifestazione che si chiuderà sempre nel mese di agosto.