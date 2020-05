Serie A Brescia Balotelli Allenamenti | Il futuro del calcio italiano passa dai prossimi giorni, in cui si deciderà ufficialmente per la data della ripresa. Intanto le squadre sono tornate in campo ad allenarsi in gruppo e stanno intensificando la preparazione in vista della ripresa quasi certa.

Terremoto Balotelli: non si presenta agli allenamenti e non giustifica l’assenza

Tante squadre, intanto, stanno torvandosi a fare i conti con i primi infortuni dovuti al ritorno in campo dopo più di due mesi di preparazione. Ma c’è anche chi, come il Brescia, deve rapportarsi con il comportamento dei propri tesserati. Mario Balotelli, infatti, inzia ad essere un problema serio per Diego Lopez e il suo staff perché non si è presentato agli allenamenti individuali stabiliti per questa mattina alle 9. L’attaccante non ha dato spiegazioni al club che ora potrebbe prendere seri provvedimenti nei suoi confronti.

Brescia-Balotelli: aria di rottura

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, tra Balotelli e il Brescia c’è aria tesissima e una frattura. Dopo l’ultima defezione del giocatore, ora la frattura rischia di diventare davvero insanabile. Soprattutto se il club deciderà di tenere una linea dura. Posizione che per ora il Brescia non ha preso, trincerandosi dietro un semplice “no comment”, ma che presto potrebbe portare anche a clamorosi colpi di scena.