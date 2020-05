Notizie Torino, il ds Vagnati: “Mercato rallentato, ma ora pensiamo alle partite”

Ultime Torino | Davide Vagnati, da pochi giorni nuovo ds del Torino, ha parlato in conferenza stampa del futuro e del mercato dei granata.

Ultime Torino, le parole del ds Vagnati sul mercato

Nuovo mercato?

“Se cambieranno le modalità? Non è il momento di dire cosa faremo sul mercato e cosa no nfaremo. Ho le idee chiare, ma è stupido e da stolti non pensare al campionato che è ancora in corso, visto che mancano ancora 13 gare. Valutiamo bene cosa abbiamo in casa, poi non ci tireremo indietro e non ci faremo trovare impreparati di fronte alle offerte che arriveranno e che potremo fare”.

Calciatori in scadenza?

“Non è una cosa che dipende direttamente dai singoli e dal club, bisognerà trovare una soluzione condivisa dall’alto”.