Notizie Milan, infortunio Ibrahimovic: la carriera non è a rischio

Il racconto dell’infortunio occorso a Ibra sulle pagine della Gazzetta dello Sport: la carrierdi Zlatan non è ancora finita, la stagione, forse sì.

Ultime Milan, stop per Ibra: stagione finita?

Doveva essere tra i più preparati, a Milanello. Lui che ha trascorso il lockdown in Svezia, allenandosi su campi da calcio, in sedute d’allenamento di gruppo. Molti pensavano allo svedese come il più in forma dell’intera Serie A, nonostante i 38 anni suonati.

E invece si è messo di mezzo un polpaccio martoriato. In attesa degli esami di oggi, è possibile addirittura che si sia spezzato il tendine d’Achille: in quel caso sarebbe stagione finita sicuramente. Sognava un addio alla Beckham: ironia della sorte, il centrocampista si ruppe il suddetto tendine proprio quando giocava nel Milan.

Mercato Milan, cosa cambia con lo stop di Ibra

Secondo la Rosea, che ha potuto vedere le immagini di un dolorante Ibra lasciare Milanello comunque sulle sue gambe, non sarà questa la fine pasticciosa della carriera di Zlatan, come pur sembrava ieri nel pomeriggio. Ma questo problema comunque cambia tutto. A cominciare dalla sua permanenza in rossonero. Quando arrivò l’idea era di restare 4 anni, e chiudere in bellezza, magari vincendo. Poi l’addio di Boban, poi il possibile arrivo di Rangnick e della filosofia dei giovani, infine il lockdown a causa del coronavirus: oggi più che mai, i destini di Ibrahimovic e quello del Milan sembrano lontanissimi.