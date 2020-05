Mercato Napoli, Azmoun esce allo scoperto

Tra gli obiettivi del Napoli per l’attacco c’è l’iraniano Sardar Azmoun: a parlarne è lo stesso calciatore alla tv di stato del proprio paese.

Calcio mercato Napoli, le parole di Azmoun

In questo momento, Cristiano Giuntoli sta sfogliando la margherita: sa che questa squadra va ringiovanita, soprattutto per quanto riguarda il settore offensivo. Callejon e Mertens sono in scadenza di contratto, Milik scalpita per andare via. Così il ds dei partenopei è particolarmente attivo nella ricerca di un attaccante.

Se per rimpiazzare il bomber polacco si guarda alla Ligue 1, un esterno che paice (tanto) è proprio Sardar Azmoun, che dall’Iran fa sapere quali siano i suoi progetti per il futuro: “Sento e leggo i media, ho un impegno con lo Zenit e voglio onorarlo, voglio restare concentrato, spero che tutto vada nel modo migliore”. Grande serietà del ragazzo, che pensa innanzitutto agli interessi della sua attuale squadra.

Ultime mercato, voglia di Serie A per Azmoun

Ma Azmoun non trattiene l’entusiasmo quando gli chiedono di un trasferimento in Serie A: “Napoli? Sono in Russia da 8 anni ormai, vorrei provare un’altra esperienza, che spero cominci al più presto. Non posso dire nulla di più, devono essere le società a parlare di questo. Mio padre vuole che resti in Russia? Nessuno sa niente della mia famiglia, queste cose restano tra noi. E comunque decido io, anche se tengo all’opinione delle persone che mi sono vicine“.