Mercato Juventus, Marchisio su Icardi: “A Torino ambiente ideale per lui”

Mercato Juventus: Marchisio “chiama” Icardi ai bianconeri

Mercato Juventus Icardi Marchisio | Siamo nella parte più delicata della stagione, dove il campionato sta per riprendere, e dove le principali squadre ricominceranno la corsa verso la sessione estiva. Il mercato ci ha tenuto parecchia compagni in questo periodo, e la Juventus continua a portare avanti diverse operazioni importanti: la Vecchia Signora è a caccia di una punta, e il preferito resta Mauro Icardi. L’attaccante argentino è un pallino di vecchia data, e nonostante il PSG stia pensando di riscattarlo, le speranze non sono ancora finite. Il giocatore ha tantissimi ammiratori in Italia, uno di questi è Claudio Marchisio, ex centrocampista proprio della Juventus. Quest’ultimo ha parlato di Icardi, “chiamandolo” verso Torino. Queste le sue parole riportate da InterNews:

“Icardi alla Juventus? E’ un grandissimo giocatore e può ancora crescere tanto. A Torino troverebbe l’ambiente ideale per lui, ovviamente ci sarà da vedere come si evolverà il mercato. Questa sarà un’estate molto intensa”

Icardi: sarà riscattato dal PSG?

Il futuro di Icardi resta in bilico, e se da una parte il PSG sembrerebbe intenzionato a rinnovarlo, dall’altra parte alcune pretendenti continuano a farsi avanti. La Juventus ci prova e ci proverà, intanto dalle parti di Parigi ci sono delle opinioni discordanti, ecco la situazione.