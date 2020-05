Serie A Lazio Strakosha Coronavirus | La ripresa della Serie A è minata solo da una nuova ondata di Coronavirus che bloccherebbe tutto il Paese. Negli ultimi giorni sono arrivate pesanti accuse di positivi “nascosti” dalle società per non rischiare un nuovo blocco. Hanno riguardato soprattutto Thomas Strakosha, portiere albanese della Lazio, che non si sta allenando con il gruppo a causa di un infortunio.

Lazio, il medico sociale nega la positività di Strakosha al Coronavirus

Il medico sociale della Lazio, Ivo Pulcini ha parlato a Radio Radio della possibile positività del portiere albanese, scacciando ogni tipo di insinuazione.

“Perché questo signore (Massimo Brambati, ndr.) che lancia accuse del genere non viene al posto mio? Gi faccio fare io il dottore! Lo chiamerò il dottor ‘fake news’ da ora in avanti. Queste sono bugie che offendono tutti: la persona interessata, lo staff medico della Lezione e la nostra intera organizzazione. Se mi danno il permesso, d’ora in poi userò il tampone per chiudere la bocca a qualcuno”.

Leggi anche – Consiglio Lega Calcio: il comunicato ufficiale sulla ripresa della Serie A

Calciomercato Lazio, Inzaghi nel mirino del PSG

L’ottima stagione della Lazio ha portato alla luce ancor di più lo splendido lavoro di Simone Inzaghi che ora è finito nel mirino delle grandi d’Europa. Il PSG sembra realmente intenzionato all’ex attaccante biancoceleste per cercare di dare una svolta al gioco della squadra del Parc de Princes. La Lazio, ovviamente, non vuole privarsene e Lotito proverà a blindare Simone Inzaghi.