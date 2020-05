Notizie Coronavirus: Conte studia un piano per il weekend, Salvini non ci sta

Coronavirus Italia Fase 2 Conte Salvini | Il Premier Giuseppe Conte continua ad essere nel mirino di tutti in questo periodo di crisi economica dovuta all’emergenza Coronavirus. In questi ultimi mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ha perso sempre più fiducia nel popolo italiano. Intanto, con l’arrivo della Fase 2, lo scorso weekend è stato molto tragico in tutta Italia. Si sono registrati assembramenti tra ragazzi e non solo in tutte le grandi città tra bar e piazze. Tutto questo potrebbe compromettere quanto fatto fino a questo momento.

Coronavirus, Salvini contro Conte: “pensi a risparmiatori truffati”

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Invece di pensare a questi sessantamila guardoni pensate ad esempio ai settantamila risparmiatori della Banca popolare di Bari che aspettano giustizia. Caro presidente del Consiglio, lascia perdere i sessantamila spioni, preoccupati dei settantamila risparmiatori rovinati della Banca popolare di Bari e dei migliaia di risparmiatori delle banche venete, marchigiane, toscane che ancora oggi, nonostante le promesse, aspettano i rimborsi, i risarcimenti, aspettano che sia fatta giustizia”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.