Coronavirus, in Corea del Nord sicuri che il virus non ci sia

Coronavirus Corea Del Nord Kim Jong Un malati scomparsi | Continua l’emergenza Coronavirus in tutto il mondo. Tutto tranne in Corea del Nord, almeno a detta del dittatore Kim Jong-un. Il noto dittatore del paese continua a negare che l’epidemia sia arrivata in Corea del Nord, ma ora potrebbe saltare tutto fuori. Kim Jong-un era stato dato per morto soltanto un mese fa per attacco cardiaco, poi il dittatore però è tornato in pubblico e si è ripreso il comando del paese. Intanto, mentre continua a negare l’esistenza del Covid 19 nel proprio paese, molti attivisti denunciano strutture di isolamento presidiate da soldati. Pare che i morti siano in migliaia ora e molti farebbero parte anche dell’esercito. Pare che i malati da Covid 19 scompaiano in luoghi segreti.

Coronavirus, in Corea del Nord i malati scompaiono in luoghi segreti

Quando Yeonmi Park era bambina, l’insegnamento numero uno che sua mamma le diede era di parlare il meno possibile. «La tua lingua è la parte del corpo più pericolosa che hai, in questo Paese, non dimenticarlo», ricorda l’attivista nordcoreana, ora 26enne, che dal regime di Kim Jong-il riuscì alla fine a scappare, proprio con la mamma, nell’ormai lontano 2007.

