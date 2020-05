Tweet on Twitter

Consiglio Lega Serie A Coppa Italia | La stagione del calcio italiano si appresta a riprendere nelle prossime settimane per concludersi entro il 20 agosto. E’ questa la data ultima imposta dalla Lega Calcio per chiudere la Serie A e il 31 agosto, invece, è quella per la conclusione della stagione.

Serie A, la possibile data della ripresa

Intanto oggi si è riunito il Consiglio di Lega che ha discusso sulla ripresa effettiva della Serie A e della possibile conclusione della Coppa Italia. Un altro aspetto fondamentale di cui si è parlato sono i diritti tv che andranno divisi tra le società di Serie A. Il Consiglio ha anche analizzato varie date congeniali alla conclusione totale della stagione, senza rinunciare ad alcuna competizione. La Serie A potrebbe ricominciare il 13 giugno con i recuperi delle giornate di campionato che non si sono disputate a causa del Coronavirus.

Serie A, il comunicato ufficiale del Consiglio di Lega

Al termine della riunione, la Lega Serie A ha diramato un comunicato ufficiale con cui si spiega quanto avvenuto nel pomeriggio.

“Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi pomeriggio, ha confermato, per quanto riguarda il rapporto con i licenziatari dei diritti audiovisivi, la linea del rispetto dei contratti, in ottemperanza alle delibere assunte dall’Assemblea dello scorso 13 maggio.

Il Consiglio di Lega ha, inoltre, analizzato le diverse ipotesi di calendario che consentano la disputa di tutte le restanti gare di Serie A TIM e di Coppa Italia e ha deciso, nelle more dell’incontro istituzionale che si terrà giovedì con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora, di aggiornarsi su questo tema venerdì mattina“.