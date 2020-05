Ultime Udinese: De Paul nel mirino dei grandi club

Calcio mercato Udinese De Paul Inter Fiorentina | Rodrigo De Paul, attaccante dell’Udinese, è finito nel mirino dei grandi club dopo gli ultimi anni ad alto livello. Il classe 1994 argentino è da tempo nel mirino di Inter, Fiorentina, Lazio, Roma e Milan in Serie A, ma il calciatore ha altri estimatori anche fuori dall’Italia, come il Siviglia in Spagna. In molti sono in fila per trattare con l’Udinese per il suo acquisto, ma non sarà facile, perché i friulani continuano ad alzare l’asticella. Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha comunicato che per il calciatore serviranno più dei 30 milioni richiesti la passata stagione. Con l’emergenza del Coronavirus e dunque la crisi economica nel mondo del calcio, questo complica ogni tipo di trattativa.

Calciomercato Udinese: fissato il prezzo di De Paul

Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport. Il dirigente friulano ha svelato il prezzo ed il futuro di Rodrigo De Paul, seguito da Inter e Milan:

Le parole di Marino

“Possibile svalutazione nel mercato post-coronavirus? Ti ringrazio, ma hai fatto un prezzo piuttosto tirato. Hai il mandato di qualche squadra? (riferendosi in tono scherzoso al giornalista, ndr). Perché noi 30/35 milioni potevamo prenderli l’anno scorso e non li abbiamo presi”.