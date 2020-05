Ultime Udinese: De Paul nel mirino dei grandi club

Calcio mercato Udinese De Paul Inter Fiorentina | Rodrigo De Paul, attaccante dell’Udinese, è finito nel mirino dei grandi club dopo gli ultimi anni ad alto livello. Il classe 1994 argentino è da tempo nel mirino di Inter, Fiorentina, Lazio, Roma e Milan in Serie A, ma il calciatore ha altri estimatori anche fuori dall’Italia, come il Siviglia in Spagna. In molti sono in fila per trattare con l’Udinese per il suo acquisto, ma non sarà facile, perché i friulani continuano ad alzare l’asticella. Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha comunicato che per il calciatore serviranno più dei 30 milioni richiesti la passata stagione. Con l’emergenza del Coronavirus e dunque la crisi economica nel mondo del calcio, questo complica ogni tipo di trattativa.

Calciomercato Udinese: fissato il prezzo di De Paul

Cosa che non facilita l’affare ancora di più è la volontà del calciatore. De Paul, infatti, non spinge per una cessione, anzi. Negli ultimi giorni, il calciatore ha comunicato attraverso un’intervista di trovarsi bene all’Udinese. Inoltre, dopo le sue parole, è intervenuto anche Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, che ha allontanato le voci di mercato riguardo il calciatore. Tra i club maggiormente interessati ci sono Inter, Milan e Fiorentina. Il dirigente del club friulano ha annunciato che non ci saranno svalutazioni dei propri calciatori post coronavirus, in particolare quelle riguardo Rodrigo De Paul. Se lo scorso anno l’Udinese chiedeva 30-35 milioni, ora serviranno oltre 40 per acquistarlo.