Ultime Roma: Pedro vicino all’arrivo in estate

Ultime Calcio mercato Roma Pedro Chelsea | La Roma è a lavoro per mettere su la rosa migliore da affidare nelle mani di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. I giallorossi attendono la ripresa del campionato di Serie A, dove si trovano al quinto posto a soltanto 3 punti dall’Atalanta (con una gara in meno) al quarto posto. Il club punta a rimontare il club bergamasco per aggiudicarsi un posto nella prossima Champions League. L’allenatore chiede rinforzi, ma soprattutto le conferme. Si parte dai giovani Pellegrini e Zaniolo che non dovrebbero dunque essere messi sul mercato. Poi i calciatori arrivati tramite i prestiti dalla Premier League come Smalling e Mkhitaryan, ma per loro non sarà facile. Infine, i primi colpi dal mercato. La dirigenza guarda ancora una volta al campionato inglese, dove c’è Pedro, che a giugno si svincolerà dal Chelsea. Il calciatore spagnolo classe 1987 ha vinto di tutto tra club e Nazionale e potrebbe dare un grande contributo alla squadra di Fonseca. I giallorossi sono in trattativa con lui e l’agente per l’ingaggio.

Calciomercato Roma: Pedro più vicino, Fonseca accelera per l’acquisto

Per la prossima stagione, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha chiesto un esterno offensivo di livello per avvicinarsi alla zona di testa della Serie A. Nel mirino c’è un parametro zero di super lusso, Pedro, attualmente in forza al Chelsea.

Lo spagnolo ha già deciso di non rinnovare con i blues, come il collega Willian, ed ha diverse proposte da considerare tra le quali c’è l’MLS, anche se appare presto per la pensione dorata a 33 anni. Attaccante esterno, fondamentale nel Barcellona di Guardiola, può giocare su entrambe le fasce. Garantisce enorme intelligenza tattica e tanti gol, anche se negli anni ha perso quella rapidità che ne faceva uno degli attaccanti più pericolosi.