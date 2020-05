Ultime Roma: Pedro vicino all’arrivo in estate

Ultime Calcio mercato Roma Pedro Chelsea | La Roma è a lavoro per mettere su la rosa migliore da affidare nelle mani di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. I giallorossi attendono la ripresa del campionato di Serie A, dove si trovano al quinto posto a soltanto 3 punti dall’Atalanta (con una gara in meno) al quarto posto. Il club punta a rimontare il club bergamasco per aggiudicarsi un posto nella prossima Champions League. L’allenatore chiede rinforzi, ma soprattutto le conferme. Si parte dai giovani Pellegrini e Zaniolo che non dovrebbero dunque essere messi sul mercato. Poi i calciatori arrivati tramite i prestiti dalla Premier League come Smalling e Mkhitaryan, ma per loro non sarà facile. Infine, i primi colpi dal mercato. La dirigenza guarda ancora una volta al campionato inglese, dove c’è Pedro, che a giugno si svincolerà dal Chelsea. Il calciatore spagnolo classe 1987 ha vinto di tutto tra club e Nazionale e potrebbe dare un grande contributo alla squadra di Fonseca. I giallorossi sono in trattativa con lui e l’agente per l’ingaggio.

Calciomercato Roma: Pedro più vicino, Fonseca accelera per l’acquisto

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca spinge per l’acquisto di Pedro. Il calciatore ex Barcellona non rinnoverà con il Chelsea e dal 1 luglio sarà libero. Tra le tante offerte c’è quella che stuzzica il calciatore come la MLS, con club pronti a ricoprire d’oro Pedro con grandi offerte. C’è però la possibilità che il giocatore abbia ancora voglia di restare in Europa e in un club importante per vincere ancora, la Roma è in prima fila per il suo ingaggio.