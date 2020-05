Calciomercato Juventus, James Rodriguez è un obiettivo

Calciomercato Napoli James Rodriguez Atletico Madrid Juventus | James Rodriguez, fantasista del Real Madrid, è pronto a lasciare una volta per tutte il club spagnolo. Il Real Madrid non ha intenzione di rinnovare il contratto del colombiano che è in scadenza nel 2021. Per questo sul calciatore classe 1991 tornano diversi club. Tra questi anche il Napoli, che ha provato a prenderlo la scorsa estate quando alla guida c’era Carlo Ancelotti. Il calciatore è stato inseguito per circa 2 mesi, ma poi la trattativa tra Napoli e Real Madrid saltò per un mancato accordo. Su di lui però ora ci sono molti più club pronti a chiudere il colpo. Anche l’Everton di Carlo Ancelotti. è sulle sue tracce, così come Atletico Madrid e Juventus.

Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma per James Rodriguez, il Real Madrid abbassa il prezzo

opo esserci andato vicino l’estate scorsa, James Rodriguez in autunno può arrivare al Napoli. Il Real Madrid ha infatti deciso di cedere a tutti i costi il giocatore arrivato all’ultimo anno di contratto con i blancos e può partire per circa 20 milioni, una cifra appetibilissima per un giocatore del suo valore, purtroppo spesso alle prese con degli infortuni.

Il colombiano piaceva molto ad Ancelotti che lo voleva mettere al centro del 4-2-3-1, modulo poi accantonato, ma anche con Gattuso il piano potrebbe essere simile. Sul giocatore c’è anche la Juventus, a caccia di qualità in mezzo al campo, mentre molto defilato è il Milan.