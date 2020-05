Calciomercato Juventus, James Rodriguez è un obiettivo

Calciomercato Napoli James Rodriguez Atletico Madrid Juventus | James Rodriguez, fantasista del Real Madrid, è pronto a lasciare una volta per tutte il club spagnolo. Il Real Madrid non ha intenzione di rinnovare il contratto del colombiano che è in scadenza nel 2021. Per questo sul calciatore classe 1991 tornano diversi club. Tra questi anche il Napoli, che ha provato a prenderlo la scorsa estate quando alla guida c’era Carlo Ancelotti. Il calciatore è stato inseguito per circa 2 mesi, ma poi la trattativa tra Napoli e Real Madrid saltò per un mancato accordo. Su di lui però ora ci sono molti più club pronti a chiudere il colpo. Anche l’Everton di Carlo Ancelotti. è sulle sue tracce, così come Atletico Madrid e Juventus.

Calciomercato Napoli: ritorno di fiamma per James Rodriguez, il Real Madrid abbassa il prezzo

James Rodriguez lascia il Real Madrid la prossima sessione di calcio mercato. Il club spagnolo ha deciso che cederà il calciatore colombiano. Sulle tracce del giocatore ci sono molti club, tra quelli più attivi sono Napoli, Everton, Atletico Madrid e Juventus. Dalla Spagna sono sicuri, i Blancos lasceranno partire il calciatore per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, possibile che si possa raggiungere un accordo anche per 15 milioni. Sul giocatore restano vigili i club italiani pronti per piazzare il colpo.