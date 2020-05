Calciomercato Napoli, Azmoun: “Vorrei una sfida importante”

Ultime Napoli | Sardar Azmoun, 25enne attaccante dello Zenit ed obiettivo di mercato per l’attacco del Napoli, ha parlato nel corso di un’intervista concessa ad una tv iraniana.

L’attaccante ha detto la sua sull’accostamento fatto dai giornali al Napoli, a caccia di un erede di Milik, in scadenza di contratto nel 2021 con il club di De Laurentiis:

“Leggo ciò che dicono i media su di me, ma ho un contratto con lo Zenit e al momento sono concentrato per giocare con la maglia della squadra che detiene il mio cartellino. Spero solo che vada tutto per il meglio. Napoli? Sono in Russia da otto anni e ho acquisito una buona esperienza. Ora vorrei provare ad andare in un campionato più complicato, vorrei una nuova sfida e spero che questa partita inizi al più presto. Non posso dire nulla di più avendo altri due anni di contratto con lo Zenit. Se gli azzurri mi vorranno saranno i due club a parlare del mio futuro, io devo rimanere concentrato sul campo”.

Ultime Napoli, Azmoun compie il “primo passo”

Parole importanti per il Napoli che tuttavia sonda anche altri calciatori. L’attaccante, infatti, non è l’unico nel mirino degli azzurri per l’attacco. Per questo motivo in estate la punta potrebbe rimanere “beffata” dagli azzurri.