Calciomercato Napoli, affare da 55 milioni con la Ligue 1

Il Napoli è alla ricerca di un profilo per il settore avanzato, anzi 2: i nomi in ballo sono tanti, il ds Giuntoli è al lavoro per un mercato estivo che promette faville.

Calcio mercato Napoli, pronto il colpo Osimhen

Dopo la “sbornia” ancelottiana, con acquisti altisonanti e stipendio esorbitante (vedere Lozano e Manolas), Aurelio De Laurentiis vuole tornare sulla vecchia strada, puntando su calciatori promettenti, di certo non economici, ma che almeno dal punto di vista dell’ingaggio non abbiano da subito pretese altissime.

IN AGGIORNAMENTO