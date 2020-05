Calciomercato Milan, Paquetà dirà addio: fissato il prezzo

Calciomercato Milan, Paquetà ai saluti: i rossoneri si sono convinti a farlo partire

Calciomercato Milan – Paquetà | Si è reso conto il Milan che, per vendere Lucas Paquetà, sarà complesso alzare i muri, economicamente parlando. L’addio del brasiliano sembra ormai cosa destinata a diventare concreta, considerando il suo difficile ambientamento in Serie A, nel panorama calcistico italiano. Tra le idee per il suo futuro c’è sempre la destinazione parigina, con il ds del Paris Saint-Germain, ancora molto convinto sulle qualità del ragazzo. Leonardo, appunto ex dirigente del Milan, lo portò in rossonero, cercandolo fortemente e per regalare al club di Milano un centrocampista di enorme qualità. Infatti, il calciatore ha ancora tutta la strada davanti a sé e potrà ancora dimostrare il suo talento.

News Milan, Paquetà liberato dalla valutazione rigida dei rossoneri: andrà via per una cifra intorno ai 25 milioni

Tra le idee per il futuro ci sarebbe anche quella viola della Fiorentina, ma Lucas Paquetà sembra intenzionato a lasciare l’Italia. Il calciatore potrebbe lasciare il Milan, perché adesso lo stesso club rossonero comincerebbe ad abbassare le proprie pretese economiche. Stando a quel che riportano i colleghi di Goal.com, infatti, il giocatore potrebbe partire per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, rinunciando così il Milan alla richiesta iniziale che vedeva una base economica sui 35 milioni per il suo cartellino. Al momento non si è ancora registrato un assalto da parte della società parigina, ma è possibile che qualche telefonata dalla Francia arriverà. Il direttore sportivo Leonardo sarà pronto ad affondare il colpo.