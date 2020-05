Calciomercato Milan, Ibrahimovic tornerà in Svezia: va nell’Hammarby

Calciomercato Milan: Ibrahimovic, permanenza molto improbabile

Calcio Mercato Milan Ibrahimovic | Il futuro di Ibrahimovic è parecchio incerto, e del resto l’ultima notizia del suo infortunio non ha fatto altro che alimentare i dubbi. Per fortuna la carriera non è a rischio, e pertanto si è tornato a parlare di cosa deciderà lo svedese al termine del campionato.

Il Milan vorrebbe averlo con sè è ovvio, ma ad oggi l’ipotesi permanenza resta molto improbabile: i rossoneri non danno garanzie, e per il momento il ritorno in Svezia è la scelta più plausibile. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibra terminerà il campionato con il Diavolo, dopo di che con molte probabilità giocherà nell’Hammarby, squadra di cui possiede anche le azioni. Insomma una vera e propria beffa per il club di Milano, quasi rassegnatosi all’idea di perdere un suo pezzo di storia.

Ibrahimovic ha quasi scelto: incontro previsto con la società

L’Hammarby lo attende, ma Ibra può ancora restare al Milan? Una sua decisione definitiva e ufficializzata non è ancora arrivata, ma la sensazione è che le strade tra lo svedese e i rossoneri si possano presto dividere. Siamo quasi al capolinea, con i tifosi che aspettano l’annuncio. Raiola non è mai stato convinto del progetto, il giocatore ha praticamente quasi smesso di crederci. Solo un incontro con la società potrà dare le ultime risposte.