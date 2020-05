Calciomercato Milan: Benkhedim dalla Ligue 1

Ultiem Milan, i rossoneri pensano ad i colpi per il futuro. Secondo quanto riferito da RMC Sport, Bilal Benkhedim, centrocampista del Saint Etienne, sarebbe diventato da tempo un obiettivo di mercato del club rossonero.

Per arrivare al calciatore, lo staff rossonero, dovrà battere la concorrenza di Nizza e Valencia.

Sul giovane ragazzo il manager Rangnink avrebbe messo gli occhi da tempo ma non solo. Anche il suo nuovo staff, che ha come base la Francia, sarebbe stato attratto dalle prestazioni del giovane talento. Il classe 2001 francese ha un contratto in essere fino al 2022 con il club che milita in Ligue 1.

Ultime Milan: cosa cambia a centrocampo

In effetti il club rossonero ha intenzione di cambiare molto in mezzo al campo. Tra i possibili addii quelli di Kessiè e di Paquetà. In particolare il brasiliano si sarebbe reso conto che lo spazio a sua disposizione sarà ancor meno, considerando il suo difficile ambientamento in Serie A, nel panorama calcistico italiano. Tra le idee per il suo futuro resta in piedi l’ipotesi Paris Saint-Germain, ancora molto convinto sulle qualità del ragazzo. Leonardo, ex dirigente del Milan, fu l’autore dell’operazione con il Flamengo per portarlo in Italia e non disdegnerebbe lavorare ancora con lui.