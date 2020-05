Calciomercato Milan, Bakayoko può tornare: i dettagli dell’operazione

Calciomercato Milan, Bakayoko potrebbe tornare in rossonero: interessa fortemente alla società

Calciomercato Milan – Bakayoko | E’ durata fin troppo poco l’avventura di Tiemoué Bakayoko in Italia, tant’è che il Milan non ha alcuna intenzione di lasciare nei ricordi rossoneri, una sola annata del centrocampista francese. Al margine di questa stagione, il centrocampista del Chelsea farà ritorno a Londra, ma senza trovare la permanenza. Dopo l’annata in prestito al Monaco, avrà nuovamente modo di ripartire ed è possibile che lo faccia in Italia, al Milan. Il francese potrebbe dunque riapprodare in Serie A, reinserendosi nel centrocampo a tre di Stefano Pioli.

Ultime Milan, Bakayoko può tornare ad una sola condizione: l’ingaggio è troppo elevato, i rossoneri studiano l’affare

Stando a quelle che sono le news di calciomercato rivelate dai colleghi di Tuttosport, potrebbe esserci un Bakayoko 2.0 nella prossima stagione. Ebbene sì, il forte centrocampista francese potrebbe tornare ad infiammare San Siro, ma toccherà fare uno sforzo. Non dovrà farlo solo il Milan che comunque, per prelevarlo dovrà sborsare un’importante cifra economica tra ingaggio e costo del cartellino, ma lo stesso centrocampista transalpino potrebbe dover tagliarsi lo stipendio, per arrivare in rossonero. E’ l’unica via percorribile, perché il Milan non sarebbe intenzionato ad alzare il proprio tetto ingaggi. Se il calciatore dovesse accettare tali condizioni, allora il ritorno sarebbe possibile. L’addio al Principato di Monaco sembra certo, il calciatore non verrà trattenuto dal club francese.