Calciomercato Juventus, accordo per Pogba: si lavora sull’ingaggio

Calciomercato Juventus, offerto un’importante ingaggio a Paul Pogba

Calciomercato Juventus – Pogba | E’ il nome che sognano i tifosi bianconeri, che da anni sperano nel ritorno a Torino di Paul Pogba. Il campione del Mondo 2018 avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United, per riprovare a giocarsi le sue chance altrove. Tra i club in auge c’è sempre il Real Madrid, pista graditissima anche dallo stesso giocatore francese, ma occhio perché la Juventus non resterà a guardare. Al contrario, stando a quanto rivelato dai media francesi e come hanno riportato anche i colleghi di Tuttojuve.com, sarebbero a lavoro le parti per l’ingaggio del francese. La Juventus cerca di intensificare i contatti con il potente agente del calciatore, Mino Raiola che, nel frattempo, dovrebbe fare da intermediario, per convincere lo United a lasciarlo partire a cifre ribassate.

Ultime Juventus: per arrivare a Pogba i bianconeri dovranno abbassare il monte ingaggi

Le cifre chieste da Paul Pogba vanno verso i 12 milioni di euro a stagione, cifra che la Juventus ha già comunicato di non voler sborsare. Ma la trattativa è ancora lunga e i bianconeri sul piatto ne avrebbero messi circa 9 per il francese. Arrotondando a 10 milioni all’anno, potrebbe convincersi il calciatore francese, pronto a riabbracciare i colori bianconeri. Tuttavia, la Juventus avrebbe bisogno prima di liberarsi di alcuni contratti importanti, come quello di Adrien Rabiot e di Douglas Costa, senza dimenticare l’altro separato in casa, Gonzalo Higuain.