Calciomercato Juventus, Pogba può arrivare: due contropartite sul piatto

Calciomercato Juventus: affare Pogba, due campioni per convincere lo United

Calcio Mercato Juventus Pogba | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e specialmente le big del nostro campionato, si stanno attivando tantissimo per portare a termine qualche colpo importante in vista della prossima stagione. Ovviamente tra le squadre più attive c’è la Juventus, intenzionata a puntellare vari reparti, e a prendere un top nel ruolo di centrocampo. Sul taccuino di Paratici ci sono tantissimi nomi, ma il più suggestivo resta Pogba, il quale sembrerebbe essere in uscita dal Manchester United.

Per ora i bianconeri non sono mai riusciti a convincere i Red Devils, ma pare che la Vecchia Signora abbia in mente una nuova strategia: mettere sul piatto due contropartite gradite, ovvero Douglas Costa e Adrien Rabiot. Sia il brasiliano che il francese sono due giocatori che piacciono tantissimo a Solskjaer, e pertanto potrebbero aiutare non poco la Juventus nella trattativa Pogba. A riportarlo è Tuttosport.

Pogba-Juventus: filtra ottimismo, il motivo

Pogba può davvero tornare in Italia, e dalle parti di Torino filtra un certo ottimismo. La Juventus spera di convincere lo United con le due contropartite, mentre i Red Devils sembrano ormai essersi rassegnati all’idea di lasciar partire il Polpo. La trattativa può concretizzarsi, bisognerà aspettare.