Calciomercato Juventus, lo United vuole cedere Pogba: il prezzo

Il Manchester United ha fatto sapere di essere disponibile ad uno sconto alla Juventus per Paul Pogba: pronti i fuori d’artificio? Non così in fretta, c’è ancora un grande ostacolo alla conclusione di quello che sarebbe il colpo di mercato dell’estate.

Calcio mercato Juve, ok da Manchester per Pogba

Più che un sì, in realtà è un “parliamone”. Perché il francese è ormai deciso e vuole partire e i Diavoli Rossi hanno cominciato a pensare ad un futuro senza di lui. Dalla valutazione di 1 anno fa, quei 150 milioni che hanno bloccato tutti, si è passati a quella attuale di 100 milioni di euro, secondo quanto riferito da Tuttosport. Parte del merito è anche di Mino Raiola, che ha lavorato ai fianchi la famiglia Glazer. Che poi si voglia discutere del potere di acquisto di 100 milioni in tempi di covid-19, sarebbe esercizio giusto sicuramente. Ma al momento il problema pare comunque non essere il costo del cartellino, anche perché si può lavorare anche con le contropartite.

Ultime mercato Juventus, l’ingaggio di Pogba

Pare infatti che il problema stia nell’ingaggio: il francese guadagna 12 milioni netti a stagione. Sul bilancio bianconero, nonostante gli sgravi fiscali, peserebbero per 20 milioni e non è una cifra che il club può sobbarcarsi, anzi. L’obiettivo per i prossimi anni è proprio ridurre il monte ingaggi.

A questo punto le soluzioni per vederlo a Torino sono sostanzialmente 2. Nella prima c’è la firma di un quinquennale, con stipendio ridotto; nella seconda c’è l’attesa che il suo impegno coi Diavoli Rossi scada l’anno prossimo, rendendo così possibile uno sforzo sul suo salario visto il risparmio per il cartellino.