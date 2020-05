Calciomercato Juventus, caos Kulusevski: è braccio di ferro con il Parma

Calciomercato Juventus, l’emergenza allontana Kulusevski dai bianconeri: cosa succede con gli accordi?

Calciomercato Juventus – Kulusevski | E’ stato un acquisto piazzato a gennaio, con tanto di visite mediche e firme. Il talento esploso quest’anno a Parma ha acceso su di sé ogni riflettore, tant’è che la Juventus ha deciso di anticipare le altre, per aggiudicarsi il calciatore. Una cifra importante, considerando la giovane età del calciatore praticamente nato solo negli anni 2000. Ci sono degli accordi però che lo stesso club dei crociati, aveva fissato prima con l’Atalanta e poi con la Juventus, motivo per cui fino al margine della stagione, Dejan Kulusevski dovrà restare al Parma.

Ultime Juventus e Parma: i club dovranno accordarsi su Kulusevski. Ecco cosa potrebbe succedere

Come riportato dai colleghi di Calciomercato.it, le volontà di Dejan Kulusevski sarebbero state dirette verso un arrivo a Torino già dal primo luglio. L’emergenza legata al Coronavirus ha messo nel caos tutte quelle situazioni legate proprio agli affari con scadenza al 30 giugno.

Adesso, infatti, con le scadenze che andranno a trovare ulteriori condizioni negli accordi, Juventus e Parma dovranno accordarsi per il futuro. E’ per questo che la dirigenza bianconera vuole assicurarsi di non esporre a rischio infortunio il proprio gioiello, attualmente in prestito al Parma. La richiesta al Parma sarebbe quella di limitare le sue apparizioni all’Ennio Tardini. E lo stesso calciatore, sarebbe intenzionato a tornare in campo presto, magari con i nuovi colori bianconeri addossi.