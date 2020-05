Calciomercato Juventus Jorginho Chelsea | La Juventus è molto attiva sul mercato e guarda già al futuro per farsi trovare pronta per la prossima stagione. Se l’obiettivo Paul Pogba sembra di difficile realizzazione, soprattutto dal punto di vista economico, dall’Inghilterra c’è la possibilità di puntare su Jorginho.

News Juve: Jorginho obiettivo primario

L’ex Napoli interessa ai bianconeri e sarebbe la prima scelta di Sarri se l’affare Arthur non andrà in porto, come sembra. Nelle scorse settimane l’agente dell’italo-brasiliano ha aperto al ritorno in Italia e non è escluso che la trattativa possa andare in porto nel minor tempo possibile. Il Chelsea non lascerà andare facilmente il centrocampista, soprattutto per la volontà di Frank Lampard di trattenere il suo regista anche per il futuro. Ma stando a quanto riferisce calciomercato.it, la Juventus non demorde e ha intenzione di proseguire nel percorso che porta al centrocampista.

Calciomercato Juventus, per Jorginho si pensa ad uno scambio

I 45 milioni richiesti dal Chelsea cash non convincono la Juventus che starebbe pensando di inserire una contropartita tecnica per attuare uno scambio alla pari. Douglas Costa o Alex Sandro piacciono al Chelsea e la Juve potrebbe pensare di inserire uno dei due calciatori per non sborsare ulteriori soldi. Questa soluzione potrebbe essere quella decisiva per chiudere nel minor tempo possibile.