Calciomercato Juventus Aouar | Il prossimo calciomercato potrebbe essere fatto soprattutto di scambi o di prestiti, oltre che di affari “low cost”. Ma per i grandi club europei ci sono anche molte chance di pescare calciatori importanti che potrebbero dar manforte ai reparti già ampiamente costruiti.

Calciomercato Juventus: tutto su Aouar

E’ anche il caso della Juventus che vuole rifare il centrocampo e affidarlo a piedi educati e giovani. Pjanic potrebbe non rientrare più nei piani di Maurizio Sarri, così come Adrien Rabiot, così i bianconeri si guardano intorno per nuovi profili. Non è mistero che piaccia, e non poco, Houssem Aouar, centrocampista classe ’98 del Lione, visionato da molto vicino nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. La dirigenza bianconera vuole puntare su di lui per il futuro e starebbe pensando all’offerta giusta per convincere le richieste folli di Jean-Michel Aulas.

News Juve: ecco l’offerta per Aouar

Stando a quanto si legge su calciomercato.com, si parte dalla base d’asta di 70 milioni di euro. La Juventus non è l’unico club che si è interessato al giovane centrocampista e ciò favorirebbe le volontà del vulcanico presidente transalpino. Ma dopo la pandemia le richieste potrebbero scendere anche sotto i 50 milioni di euro cash. La Juventus, però, starebbe pensando addirittura di proporre un prestito biennale con opzione per il riscatto.